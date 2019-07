Al 1,3 miljard uitgekeerd in derivatenkwestie

Gepubliceerd op | Views: 552

AMSTERDAM (AFN) - De affaire met de rentederivaten in het midden- en kleinbedrijf heeft banken tot nu toe al bijna 1,3 miljard euro aan compensaties en voorschotten gekost. Dat staat in een nieuw voortgangsrapport van toezichthouder Autoriteit Financiële Markten (AFM).

De affaire met rentederivaten in het midden- en kleinbedrijf speelt al een hele tijd. Zes banken, waaronder Rabobank en ABN AMRO, gingen in 2016 akkoord met een grote compensatieregeling, omdat ze in het verleden ondernemers met veel te ingewikkelde financiële producten hadden opgescheept. Onder meer boeren en binnenvaartschippers waren in grote financiële moeilijkheden gekomen.

Vijf banken hebben hun betrokken klanten inmiddels een voorstel voor een vergoeding gestuurd. In december vorig jaar waren dat er nog vier. Eind mei hadden ruim 14.000 klanten het compensatieaanbod van hun bank aanvaard, tegen 8000 eind vorig jaar. Daarmee wordt het overgrote deel van de ruim 16.000 aangeboden compensaties geaccepteerd. In totaal komen 18.673 mkb’ers in aanmerking voor herstel.

Het AFM-rapport laat volgens minister Wopke Hoekstra (Financiën) zien dat de uitvoering van de compensatieregeling inmiddels "vergevorderd" is. Afgelopen jaren zijn maatregelen genomen om het proces soepeler te laten verlopen en die hebben gezorgd voor "een aanzienlijke versnelling". Het overgrote deel van de gedupeerden heeft nu compensatie of voorschot aangeboden gekregen, aldus de bewindsman.