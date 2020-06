'Brits consumentenvertrouwen op laagste niveau in tien jaar'

Gepubliceerd op | Views: 157 | Onderwerpen: consumentenvertrouwen

LONDEN (AFN/RTR) - Het vertrouwen van Britse consumenten heeft in de tweede helft van mei het laagste niveau in tien jaar tijd bereikt. Dat meldt marktonderzoeker GfK. Britten zijn onder andere bezorgd over een stijging van de werkloosheid en dalende huizenprijzen als gevolg van de coronacrisis.

Die zorgen drukten de index voor het consumentenvertrouwen in de tweede helft van vorige maand naar een stand van min 36, het laagste niveau sinds januari 2009. In de eerste twee weken van mei werd een stand van min 34 gemeten.

Volgens GfK speelt bij het verslechterde sentiment mee dat er geen zicht is op een snelle opleving van de economie, waar aanvankelijk op werd gehoopt. "Mensen blijven pessimistisch over hun financiële situatie en het bredere economische plaatje dit jaar", zegt strategiedirecteur Joe Staton.

Er is wel een lichtpuntje, stelt Staton. De bereidheid grote aankopen te doen is onder Britse consumenten iets groter geworden. "Het is interessant om na te gaan hoe de kooplust zich zal ontwikkelen in een wereld van shoppen op gepaste afstand en een massale verschuiving naar onlinewinkelen."