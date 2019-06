Google in beroep tegen advertentieboete EU

Gepubliceerd op | Views: 130 | Onderwerpen: Europa

MOUNTAIN VIEW (AFN/BLOOMBERG) - Techbedrijf Google heeft beroep aangetekend tegen een boete van 1,5 miljard euro van de Europese Commissie omdat het bij zijn advertentiedienst AdSense misbruik maakte van zijn sterke marktpositie. Die boete kreeg de zoekgigant in maart opgelegd.

Eerder had Google van de Europese Commissie ook miljardenboetes gekregen voor machtsmisbruik bij mobiel besturingssysteem Android en een zaak rond Google Shopping. Ook in die gevallen is Google tegen de boete in beroep gegaan.