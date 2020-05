Chipmaker Infineon waarschuwt voor zwakke tweede jaarhelft

Gepubliceerd op | Views: 494

NEUBIBERG (AFN/RTR) - Chipmaker Infineon is aanzienlijk somberder over de rest van zijn gebroken boekjaar. De auto-industrie is een belangrijke afzetmarkt voor het Duitse concern, en die sector heeft zwaar te lijden onder de coronacrisis.

Voor heel het gebroken boekjaar gaat Infineon nu uit van een omzetdaling van 5 procent als de recente overname van Cypress niet wordt meegerekend. Aanvankelijk mikte het bedrijf juist op een stijging van de opbrengsten met 5 procent.

Door het coronavirus moesten veel autofabrikanten de fabrieken sluiten en kelderde in veel regio's de verkoop van nieuwe auto's. Daardoor hebben ze minder geld in kas voor investeringen in de chips voor elektrische aandrijflijnen die Infineon ontwikkelt.

In het afgelopen kwartaal van Infineon bleef de omzet op jaarbasis nagenoeg gelijk op net geen 2 miljard euro. Ten opzichte van de laatste drie maanden van 2019 stegen de opbrengsten met 4 procent. Onder de streep hield het bedrijf 178 miljoen euro over. Dat is 23 procent minder dan een jaar eerder.