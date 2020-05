Siemens Healthineers onzeker over rest van het jaar

Gepubliceerd op | Views: 416

ERLANGEN (AFN) - Medisch technologiebedrijf Siemens Healthineers trekt zijn vooruitzichten voor de rest van het jaar in wegens onzekerheid over de coronapandemie. In het voorbije kwartaal presteerde het Duitse concern nog goed, mede dankzij de gestegen verkoop van medische scanners.

CT-scanners van Siemens Healthineers worden onder andere ingezet om coronapatiënten op ic-afdelingen in de gaten te houden. De divisie die deze apparatuur maakt, groeide ondanks logistieke problemen dan ook aanzienlijk in het tweede kwartaal van Siemens Healthineers' gebroken boekjaar.

Het onderdeel voor diagnosemiddelen kampte juist met een gedaalde omzet. Hier drukte de virusuitbraak op de opbrengsten doordat vooral in China minder patiënten met andere aandoeningen de dokter bezochten. Deze divisie levert in Europa een moleculaire test voor het coronavirus. Deze maand wordt bovendien een nieuw soort immuniteitstest verwacht die aangeeft of mensen antistoffen tegen het longvirus hebben opgebouwd.

De gehele omzet steeg ten opzichte van een jaar eerder met 5,1 procent tot 3,7 miljard euro. Daarop boekte Siemens Healthineers een winst van 414 miljoen euro, 9 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar.