T-Mobile moet 'gratis' telefoon terugbetalen

AMSTERDAM (AFN) - T-Mobile moet een klant de kosten voor een zogenoemde 'gratis' mobiele telefoon volledig terugbetalen. Dat heeft een rechtbank in Den Haag besloten in een zaak die was aangespannen door de claimorganisatie ConsumentenClaim. Het gaat om de nieuwprijs van het toestel, de ten onrechte geïncasseerde termijnen en de wettelijke rente. In totaal is dat een bedrag van ongeveer 1100 euro.

De Hoge Raad oordeelde twee jaar geleden dat aanbieders van telefoniediensten jarenlang de wet overtraden door te werken met all-in-prijzen, waarbij het toestel 'gratis' werd aangeboden. Het vonnis van de kantonrechter is volgens ConsumentenClaim in lijn met de uitspraak van de Hoge Raad

Volgens de kantonrechter was sprake van koop op afbetaling en werd een krediet versterkt. Doordat T-Mobile de klant liet doorbetalen nadat het krediet al was afgelost, betaalde de klant veel te veel.