'Investeerders zetten LeasePlan in etalage'

AMSTERDAM (ANP) - LeasePlan komt naar verluidt in de etalage te staan. Investeerders achter de Nederlandse autoleasemaatschappij denken erover hun aandelen in de onderneming te verkopen, meldt persbureau Bloomberg op basis van ingewijden. Aan LeasePlan zou een prijskaartje hangen van zo'n 10 miljard dollar.

Een consortium onder leiding van TDR Capital overweegt volgens de bronnen LeasePlan deels of volledig van de hand te doen. De besprekingen over mogelijke uitstapopties bevinden zich nog in een vroeg stadium en het is niet zeker dat het tot een deal komt, aldus de ingewijden. Zowel TDR als LeasePlan zelf wilde geen commentaar geven.

De onderneming kondigde in 2018 nog een beursgang aan, met noteringen in Amsterdam en Brussel. Maar kort daarop kwamen de aandeelhouders van het bedrijf al terug op die plannen, omdat de aandelenmarkten toen wereldwijd flink omlaag gingen. Door die ontwikkeling was een beursgang opeens een stuk minder aantrekkelijk geworden.

Het in 1963 opgerichte LeasePlan is een van de grootste leasemaatschappijen in de wereld, met een jaaromzet van bijna 10 miljard euro en bijna 2 miljoen auto's in meer dan dertig landen. Het bedrijf was in het verleden een aantal jaar in handen van onder meer ABN AMRO en Volkswagen, waarna het ruim vijf jaar geleden werd overgenomen door een groep investeerders en andere partijen waaronder pensioenuitvoerder PGGM.