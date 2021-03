Gasunie staat voor miljardeninvestering voor verduurzaming

GRONINGEN (ANP) - Gasunie verwacht de komende jaren bijna 10 miljard euro te investeren in de overgang van een gastransportbedrijf naar een duurzame aanbieder van energie-infrastructuur. Daarbij zal de aandacht verschuiven van het transport van aardgas naar onder andere groen gas en waterstof, meldt de onderneming in zijn jaarverslag.

Volgens Gasunie zijn de investeringen noodzakelijk om Nederland en Duitsland in 2050 klimaatneutraal te maken. Evengoed duurt het nog wel even voordat Noordwest-Europa volgens Gasunie van het gas af is. In 2030 heeft Nederland nog altijd 75 procent van de huidige jaarlijkse aardgasbehoefte, aldus Gasunie-topman Han Fennema.

Omdat de gaskraan van de NAM in Groningen in 2022 wordt dichtgedraaid, zijn volgens Gasunie ook investeringen nodig om aan de gasbehoefte van Nederland te blijven voldoen. Gas dat uit het buitenland komt, moet geschikt worden gemaakt voor gebruik in Nederland omdat het een iets andere samenstelling heeft. Ook is het zaak dat er voldoende mogelijkheden zijn voor het opslaan van gas.

Uitgifte van obligaties

Van de bijna 10 miljard euro die tot 2030 zal worden geïnvesteerd, zal Gasunie zelf 7 miljard euro ophoesten, onder andere door de uitgifte van obligaties. De meeste projecten financiert het bedrijf samen met klanten en andere partners, ondersteund door overheidssubsidies.

Gasunie zag de vraag naar gas vorig jaar licht dalen. Naast de warme winter kwam dat ook door de economische neergang. Verder was sprake van een wereldwijd overaanbod van vloeibaar gemaakt aardgas (lng) en waren de gasprijzen laag. Ook zaten de gasopslagen vol. Door de Nederlandse leidingen van het bedrijf stroomde de afgelopen jaar 4 procent minder gas, vooral omdat er minder vraag was vanuit België en Duitsland.

Ingebruikname

De omzet van Gasunie steeg afgelopen jaar met 94 miljoen euro tot bijna 1,4 miljard euro. Deze stijging komt voor een groot deel door de ingebruikname van een nieuwe pijpleiding en een grotere vraag naar transportcapaciteit bij Gasunie Deutschland.

Verder zette Gasunie 600 miljoen euro winst in de boeken, tegenover 412 miljoen euro een jaar eerder. De stijging kwam vooral doordat een eerdere afschrijving teniet werd gedaan. Daar staat wel tegenover dat Gasunie meer geld kwijt was aan belastingen.