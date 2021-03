'ICT hard op weg een van de meest vervuilende sectoren te worden'

AMSTERDAM (ANP) - De ICT-sector is hard op weg om een van de meest vervuilende sectoren van Nederland te worden. Dat meldt het Amsterdam Economic Board op basis van een studie, waar Het Financieele Dagblad eerder over berichtte. Volgens het onderzoek kost productie en gebruik van hardware veel energie en gaat het gepaard met vervuiling. Vanaf dit jaar worden daarnaast naar schatting jaarlijks zo'n 50 miljoen apparaten afgedankt in Nederland.

De Nederlandse hardwarestapel groeit jaarlijks met vijf miljoen producten en per jaar worden er 860.000 producten meer weggegooid dan het jaar ervoor. Nu al ligt de wereldwijde uitstoot aan broeikasgassen van de ICT-sector met 3 procent tot 6 procent al in de buurt van die van de cementindustrie. Volgens het Amsterdam Economic Board voorspellen recente studies dat als de huidige groeilijn doorzet, productie en gebruik van ICT verantwoordelijk is voor 14 procent van de mondiale broeikasgasuitstoot in 2040.

Afvalstromen en uitstoot zouden al met 50 procent teruggedrongen kunnen worden als de levensduur van apparaten wordt opgerekt van 3 tot 4 jaar naar 5 tot 7 jaar. Ook hergebruik is volgens het Amsterdam Economic Board essentieel om de vervuiling van de ICT-sector binnen de perken te houden. "Dat biedt volop kansen voor ondernemers om structureel minder hardware aan te schaffen, meer in te zamelen, repareren of verbeteren, en terug in de Nederlandse economie te brengen."

Nederlanders investeren jaarlijks zo'n 9,5 miljard euro aan hardware. "Circulaire ICT zorgt ook voor kostenreductie bij inkopende organisaties", zegt Claire Teurlings, projectleider bij de Amsterdam Economic Board. Levensduurverlenging zou voor inkopers een besparing van zeker 20 procent opleveren op de aanschaf. "De keuze voor refurbished apparatuur levert inkopende organisaties in de regel 50 procent of meer kostenbesparing op, zonder in te hoeven boeten aan functionaliteit en kwaliteit", aldus Teurlings.