Maatregel tegen ongewenste zeggenschap telecom

DEN HAAG (AFN) - Overnames in de telecomsector worden verboden of teruggedraaid als nationale veiligheid of openbare orde in gevaar kunnen komen. Dat staat in een wetsvoorstel van staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken) dat dinsdag is aangeboden aan de Tweede Kamer. Op de beurs in Amsterdam ging het aandeel KPN kort na de bekendmaking ruim 3 procent omlaag.

De preventiemaatregel speelt bijvoorbeeld als de dienstverlening onbetrouwbaar kan worden of uitval van voorzieningen dreigt. Het kabinet wil voorkomen dat de nationale veiligheid geraakt kan worden door onbetrouwbare, niet-transparante of criminele bedrijven.

,,Internet, dataverkeer en telefonie kunnen inmiddels worden gezien als basisbehoefte. Als deze voorzieningen op grote schaal uitvallen of onbetrouwbaar worden, leidt dat tot maatschappelijke onrust en economische schade'', zegt Keijzer.

Partijen die Nederlandse telecomvoorzieningen willen overnemen, moeten dit straks vooraf melden aan het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Het gaat hierbij om het verkrijgen van invloed op bedrijven van vitaal belang zoals aanbieders van telefonie, internet of datacenters.