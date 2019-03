'Boskalis voert omzet op'

Gepubliceerd op | Views: 533

AMSTERDAM (AFN) - Baggeraar en maritiem dienstverlener Boskalis heeft in het afgelopen jaar zijn omzet opgekrikt. Onder de streep resteert wel een verlies. Deze verwachting komt naar voren uit een consensus van analistenramingen opgesteld door persbureau Bloomberg. De onderneming opent donderdag de boeken.

Kenners verwachten in doorsnee dat Boskalis vorig jaar 2,4 miljard euro aan opbrengsten in de boeken zette. Een jaar geleden was dat nog 2,3 miljard euro. Boskalis liet tijdens de bekendmaking van zijn halfjaarlijkse resultaten weten een verbetering te verwachten in de offshore energiemarkt, waar de vraag naar opdrachten meerdere jaren tanende was. Vooral de grotere opdrachten en het leggen van kabels voor de offshore windmolens dragen positief bij aan de resultaten.

De winstcijfers komen lager uit in vergelijking met een jaar eerder, volgens de marktvorsers. Het bedrijfsresultaat (ebitda) zakt naar 358 miljoen euro, tegen 437 miljoen euro een jaar daarvoor. Onder de streep resteert naar verwachting een verlies van 213 miljoen euro. In 2017 haalde de baggeraar en maritiem dienstverlener nog een nettowinst van 151 miljoen euro. De lagere resultaten zijn beïnvloed door een last die Boskalis nam voor een ingreep in zijn transportvloot.

Keerpunt

Boskalis staat op een belangrijk keerpunt, volgens analisten bij KBC Securities. De vooruitzichten voor de markten waarin de maritiem dienstverlener actief is, zijn relatief gunstig. Zo kan het bedrijf van de aantrekkende offshore olie- en gaswinning profiteren, alhoewel het positieve effect van het marktherstel tot nu toe nog tegenvalt. Op de middellange termijn zal de stijgende vraag naar windenergie voor veel opdrachten bij Boskalis zorgen, volgens analisten.

Marktvorsers bij ING zijn benieuwd naar de vooruitzichten voor het lopende jaar voor de bagger-, offshore energie- en sleepactiviteiten. Zij verwachten een voorzichtige houding van het management. Verder is ING gespitst op de stand van de orderportefeuille aangezien Boskalis volgens de bank goed werk verricht met het binnenhalen van opdrachten.