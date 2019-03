Lagere omzet voor ploeterend Zumtobel

Gepubliceerd op | Views: 502

DORNBIRN (AFN) - De Oostenrijkse verlichtingsmaker Zumtobel heeft in het derde kwartaal van zijn boekjaar dat tot 31 januari loopt, een lagere omzet in de boeken gezet. De branchegenoot van het in Amsterdam genoteerde verlichtingsconcern Signify kampt met fikse concurrentie en een forse daling van de omzet in zijn belangrijkste markt, het Verenigd Koninkrijk.

De opbrengsten zakten met ruim 5 procent tot 269 miljoen euro in de verslagperiode. De omzet in Groot Brittannië daalde zelfs met 14 procent doordat er veel minder orders werden geplaatst vanwege de brexit-onzekerheid.

Onder de streep resteerde een verlies van bijna 15 miljoen euro, vergeleken met een verlies van 9 miljoen euro een jaar daarvoor. De aangepaste brutowinst trok over de eerste drie maanden van het boekjaar wel wat aan. Dat had vooral te maken met kostenbesparingen.