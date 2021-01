Minder vluchten op Groot-Brittannië door lockdown

LONDEN (ANP/BLOOMBERG) - Een aantal luchtvaartmaatschappijen heeft het aantal geplande vluchten naar het Verenigd Koninkrijk verder verkleind. Reden daarvoor is de nieuwe lockdown in het land. Maar luchtvaartmaatschappijen houden ook rekening met meer inreisverboden voor Britten in andere landen vanwege de nieuwste variant van het coronavirus die in het land is ontdekt.

Prijsvechter easyJet besloot bijvoorbeeld voorrang te geven aan volgens de maatschappij essentiële verbindingen tussen Britse steden en een klein aantal internationale bestemmingen. Reisorganisator TUI heeft alle pakketreizen die tot en met half februari zijn verkocht geannuleerd. British Airways laat weten "cruciale verbindingen" open te houden.

Het verkleinen van het aantal vluchten komt bovenop de toch al beperkte dienstregelingen van luchtvaartmaatschappijen. EasyJet had voor komende week al een derde minder vluchten ingepland en Ryanair zelfs twee derde minder.

De Britse premier Boris Johnson kondigde maandagavond een nieuwe lockdown in Engeland aan vanwege het hoge aantal besmettingen van het coronavirus. Schotland was Engeland eerder op de dag al voorgegaan en ook Wales en Noord-Ierland gaven aan op verdere maatregelen te zinnen.