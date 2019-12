Acties Greenpeace bij boorplatform verboden

Gepubliceerd op | Views: 52

EDINBURGH (AFN) - Greenpeace mag geen acties meer voeren bij olieplatformen van Shell op het Brentveld in de Noordzee. Dat heeft de rechtbank in de Schotse hoofdstad Edinburgh bepaald nadat Shell een zaak had aangespannen tegen de milieuorganisatie.

Greenpeace voerde regelmatig acties bij de boorplatforms. Die worden niet meer gebruikt en de milieugroep wil dat Shell de platforms opruimt. Het oliebedrijf wil ze liever laten staan, omdat uit onderzoek van het bedrijf onder meer blijkt dat dit de beste optie is voor het milieu en dat het goedkoper is. De rechter zei dat de platforms privébezit van Shell zijn en dat het daarom mensen de toegang mag weigeren.

Greenpeace en minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat willen liever dat Shell de boorplatforms opruimt, omdat ze bang zijn dat de nog aanwezige olie en chemicaliën in de zee zullen lekken.

Het hoofd juridische zaken van Greenpeace weet nog niet of beroep wordt aangetekend. "Greenpeace zal in ieder geval blijven strijden voor het recht om vervuilende bedrijven door middel van veilig en vreedzaam protest ter verantwoording te roepen."