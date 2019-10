Animo voor Osram-bod AMS te laag

Gepubliceerd op | Views: 292

PREMSTÄTTEN (AFN) - Het overnamebod van sensormaker AMS op de Duitse verlichtingsproducent Osram heeft niet genoeg aandeelhouders over de streep getrokken. In de aanmeldingstermijn koos 51,6 procent van de aandeelhouders voor het bod van AMS. Het Oostenrijkse bedrijf had een minimumgrens van 62,5 procent gesteld.

AMS bood oorspronkelijk 38,50 euro per aandeel Osram, maar verhoogde dat vorige week naar 41 euro per aandeel. AMS blijft naar eigen zeggen geïnteresseerd in Osram en blijft naar "strategische opties voor de overname" kijken. AMS heeft overigens ongeveer een vijfde van de aandelen in Osram, maar zal dat belang niet uitbreiden zonder dat er goedkeuring is voor een overname.

AMS meldde zich voor Osram nadat eerder de Amerikaanse investeerders Bain Capital en Carlyle Group samen een bod van 35 euro per aandeel Osram hadden gedaan. Bain overweegt nu samen met een andere investeerder, Advent International, een nieuw bod te doen.

Osram heeft bekendgemaakt zelf met een strategisch plan te komen nu de overname voorlopig niet doorgaat.