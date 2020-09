'Aankoop Duitse snijspecialist door Marel positief'

Gepubliceerd op | Views: 256 | Onderwerpen: Duitsland

AMSTERDAM (AFN) - De aankoop van het Duitse Treif Maschinenbau, een leverancier van snijtechnologie voor levensmiddelen, door Marel is positief. Dat liet ING weten in een reactie. De producten van Treif zijn volgens de marktvorsers van de bank een goede aanvulling op het assortiment van de IJslandse maker van vlees- en visverwerkende machines.

De deal zal naar verwachting later dit jaar zijn afgerond. Marel, met een notering op Beursplein 5, gaat de overname betalen met 128 miljoen euro in contanten en 2,9 miljoen aandelen Marel. Mededingingsautoriteiten moeten nog hun goedkeuring geven voor de overname, die past in de groeistrategie van Marel. ING verwacht een positieve reactie van de markt op het nieuws.

De bank handhaaft zijn koopadvies, met een koersdoel van 4,60 euro. Het aandeel Marel noteerde vrijdag omstreeks 10.00 uur 2,3 procent hoger op 4,40 euro.