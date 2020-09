Bonden naar rechter om snelle verkiezingen ondernemingsraad ASML

Gepubliceerd op | Views: 624

VELDHOVEN (AFN) - FNV Metaal en CNV Vakmensen stappen naar de rechter in een zaak tegen de ondernemingsraad (or) van chipmachinefabrikant ASML. Zij eisen dat de or van het bedrijf uiterlijk 20 november 2020 verkiezingen organiseert. Een ultimatum van de vakbonden liep vorige week af.

De bonden wijzen op de wettelijke plicht om na elke zittingsperiode de werknemers een raad te laten verkiezen of herverkiezen. "Maar bij ASML denken ze daar anders over, daar plaatsen ze zichzelf boven de wet. Terwijl een derde van de stoelen niet eens is gevuld, omdat veel werknemers het niet eens zijn met deze ondernemingsraad", aldus bestuurder Peter Reniers van FNV Metaal.

De bonden zijn naar eigen zeggen maandenlang met de or van ASML in gesprek geweest en krijgen, zo geven ze aan, geen helder antwoord over het verlengen van de zittingstermijn. "Het enige argument dat we hebben gehoord is dat verkiezingen moeilijk zijn vanwege corona. Maar als iedereen gewoon digitaal stemt dan hoeft volgens mij niemand zijn huis uit. Dus waar zit het probleem? Of kan een hightechbedrijf als ASML niet eens met het ‘nieuwe digitale normaal’ uit de voeten?", aldus FNV-er Reniers.