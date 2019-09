Aegon-baas Wynaendts aan de slag bij Citi

Gepubliceerd op | Views: 494 | Onderwerpen:

NEW YORK (AFN) - Alexander Wynaendts, de vertrekkende topman van verzekeraar Aegon, gaat als niet-uitvoerend bestuurder aan de slag voor de Amerikaanse bank Citi. Ook Grace Dailey, die jarenlang in de Verenigde Staten als bankentoezichthouder voor de overheid werkte, krijgt een rol bij Citi die vergelijkbaar is met een commissariaat.

De werkzaamheden van Wynaendts en Dailey gaan per direct in. Wynaendts is sinds mei 2008 topman van Aegon en kondigde recent zijn vertrek aan per mei 2020. Hij is momenteel al een onafhankelijke bestuurder bij luchtvaartconcern Air France-KLM en voorzitter van de toezichtraad van het niet-beursgenoteerde Puissance. Ook is hij voorzitter van het toezichtsorgaan van het Amsterdamse Rijksmuseum.

Wynaendts zal bij Aegon worden opgevolgd door voormalig NN-topman Lard Friese, zo werd eerder al bekend.