Euronext rondt overname VP Securities af

AMSTERDAM (AFN) - Euronext heeft de overname van het Deense VP Securities afgerond. De transactie rondom de verlener van beursdiensten werd eerder dit jaar aangekondigd en de beursuitbater zal de financiële zaken van VP Securities nu volledig verwerken in zijn jaarrekening.

Meer dan 90 procent van het aandelenkapitaal van VP Securities is in handen van Euronext. Het bod staat nog open tot eind augustus. Voor aandelen die Euronext dan nog niet in handen heeft, zal een uitrookprocedure worden begonnen.