BP vergroot belang in Noordzee-veld

LONDEN (AFN/BLOOMBERG) - Het Britse olie- en gasconcern BP heeft zijn belang in het olieveld Clair in de Noordzee uitgebreid. Het heeft daarover overeenstemming bereikt met de Amerikaanse branchegenoot ConocoPhillips. Tegelijkertijd verkopen de Britten een niet-operationeel belang in een winningsgebied in Alaska aan Conoco.

BP neemt het belang in het Noordzee-veld over van een Conoco-dochter. Daardoor krijgt BP 45 procent van het veld in handen, terwijl Conoco zijn belang terugbrengt tot 7,5 procent. Het BP-belang in de Kuparuk-velden in Alaska van 39 procent gaat in zijn geheel over naar de Amerikanen, net als het belang in het transportonderdeel van die velden.

De bedrijven maakten niet bekend hoeveel geld er met de transacties is gemoeid. Het enige dat BP kwijt wilde is dat de koop en verkoop van belangen kostenneutraal zullen uitvallen voor beide bedrijven. De deals worden naar verwachting later dit jaar afgerond en zijn nog wel aan de gebruikelijke goedkeuringen onderhevig.