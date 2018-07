Gepubliceerd op | Views: 793 | Onderwerpen: autoindustrie

STOCKHOLM (AFN) - De Zweedse autobouwer Volvo Cars heeft in de eerste helft van dit jaar een recordaantal auto's verkocht. De fabrikant, sinds 2010 in handen van het Chinese Geely, zag de verkoopcijfers vooral hard stijgen in de Verenigde Staten en China. Het merk verwacht die lijn door te zetten en ook voor het hele boekjaar een verkooprecord te vestigen.

In de eerste zes maanden van 2018 verkocht Volvo Cars in totaal 317.639 auto's, ruim 14 procent meer dan een jaar eerder. De SUV's XC60 en XC90 zorgden voor succes in de Verenigde Staten, waar het automerk zijn verkoopcijfers met bijna 40 procent opvoerde tot 47.622 exemplaren.

Volvo Cars verkocht in China 61.480 auto's, ruim 18 procent meer dan in de eerste helft van vorig jaar. In Europa maakte het het merk vooral dankzij zijn 90 Series een sprong van 5,7 procent tot een totaal van 164.480 auto's.