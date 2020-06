Britse politiek laakt steun HSBC aan China om Hongkong-kwestie

Gepubliceerd op | Views: 495 | Onderwerpen: China, Groot-Britannië

LONDEN (AFN) - Het Britse parlement heeft aan de directeur van de Britse bank HSBC laten weten dat het besluit van de bank om China te steunen in de voorgestelde veiligheidswetten in Hongkong alarmerend is.

Peter Wong, directeur van HSBC in China, ondertekende woensdag een petitie waarin steun wordt betuigd aan China. Dat land keurde vorige week een besluit goed om wetten voor Hongkong te maken om opruiing, afscheiding, terrorisme en buitenlandse inmenging in te dammen. Beveiligings- en inlichtingenagenten van het vasteland kunnen dan voor het eerst in de stad gestationeerd zijn.

"Het zal u niet verbazen dat deze actie grote verontwaardiging heeft gewekt in het Lagerhuis", schreef Alistair Carmichael, voorzitter van de Britse parlementaire fractie die over Hongkong gaat, in een brief aan HSBC-directeur Noel Quinn. "Dat een hooggeplaatste directeur in uw bedrijf dit standpunt inneemt kan mogelijk bijdragen aan meer instabiliteit in het bedrijfsleven. Velen van ons zouden zich zorgen maken als HSBC zich zou verbinden met hen die de regels in Hongkong willen destabiliseren".

Standard Chartered

HSBC, dat het grootste deel van de winst geneert in Azië, maar een hoofdkantoor in Londen heeft, is niet het eerste bedrijf dat steun betuigt aan Peking. Ook de Britse bank Standard Chartered, dat veel zaken doet in Hongkong, onderschrijven de door China voorgestelde veiligheidswetten.

De voormalige Britse kolonie Hongkong maakt sinds 1997 deel uit van de Volksrepubliek China, maar heeft meer vrijheden dan andere delen van het land. De Britse premier Boris Johnson zei woensdag dat zo'n 2,5 miljoen inwoners van Hongkong in aanmerking komen voor een Brits paspoort. Groot-Brittannië wil hun zo een weg naar het Britse staatsburgerschap geven, als China doorzet met de wetten.