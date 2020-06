Nieuwe tegenslag voor chemieconcern Bayer bij onkruidverdelgers

Gepubliceerd op | Views: 377 | Onderwerpen: biotechnologie

LEVERKUSEN (AFN/BLOOMBERG) - Chemieconcern Bayer kreeg in de Verenigde Staten te maken met een nieuwe tegenslag bij zijn onkruidverdelgers. De Amerikaanse rechter heeft besloten het bestrijdingsmiddel dicamba van de Amerikaanse markt te verbannen. Dicamba is omstreden omdat het zich makkelijk via de lucht verspreidt en de in de buurt liggende gewassen kan doden. Het pesticide komt net als bestrijdingsmiddel Roundup, dat mogelijk kankerverwekkend is, van het Amerikaanse Monsanto. Dat bedrijf nam Bayer in 2018 nog over.

De Amerikaanse milieutoezichthouder faalde "volledig" in het blootleggen van de risico's van dicamba, concludeerde de Amerikaanse rechter. Daarom wordt de vergunning om het pesticide in de VS te verkopen ingetrokken, luidde het oordeel. De vergunning werd in het najaar van 2018 verlengd met een looptijd van twee jaar. Bayer bereidde zich voor een nieuwe verlenging voor.

Bayer is oneens met het besluit en bekijkt zijn mogelijkheden om het eventueel aan te vechten. Als het verbod blijft staan, zal de chemiereus zo snel mogelijk stappen nemen om de schade voor zijn klanten te beperken. Bayer was verder stil over de impact van het verbod op zijn opbrengsten.

Dicamba vormt onderdeel van het product XtendiMax van Bayer. In de afgelopen jaren zou het bestrijdingsmiddel miljoen acres van sojabonen hebben vernietigd. Ook branchegenoot BASF heeft een product in de VS dat dicamba bevat. Samen zijn tegen de twee chemiereuzen 140 rechtszaken aangespannen vanwege het pesticide, aldus Bloomberg Intelligence.