'Focus op verbetering bij Corbion-fabriek'

AMSTERDAM (AFN) - Corbion moet zich gaan richten op het verbeteren van de operationele prestaties bij SB Renewable Oils, nu de aankoop van het belang in de joint venture met zadenbedrijf Bunge is afgerond. Dat schrijven analisten van KBC Securities in een rapport over het biotechbedrijf. De overname op zichzelf verandert weinig aan de belegging in Corbion.

Corbion had al een belang van 50,1 procent in SB Renewable Oils, terwijl Bunge de overige 49,9 procent in bezit had. Het bedrijf is actief in Brazilië met de productie van uit algen gewonnen ingrediënten zoals oliën die rijk zijn aan omega-3 vetzuren. Die worden gebruikt in onder meer diervoeding.

KBC noemt de afronding van de deal weinig verrassend. Door de prestaties bij de fabriek te verbeteren en de productie op te voeren kunnen de kosten mogelijk omlaag, menen de kenners. Dit is volgens hen noodzakelijk om ,,commerciële tractie" te krijgen. Vooralsnog blijft het onderdeel de komende jaren verlieslatend.

Aandeel

Kenners van ING bestempelen het uitkopen van Bunge als positief. Het bedrijf heeft de balans en kasstroom op orde om de korte termijn de kosten van de overname te dragen. De operationele en financiële voordelen zijn potentieel aanzienlijk, aldus de kenners.

KBC en ING handhaven hun hold-adviezen met koersdoelen van respectievelijk 28 en 29 euro. Het aandeel Corbion stond maandag omstreeks 09.45 uur 1 procent hoger op 27,48 euro.