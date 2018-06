'Verkoop schalietak BHP duurt langer'

Gepubliceerd op | Views: 265

NEW YORK (AFN) - De verkoop van de Amerikaanse schalie-activiteiten van mijnbouwer BHP Billiton gaat langer duren. Dat hebben bronnen rond het bedrijf tegen persbureau Reuters gezegd. Mogelijk wordt pas eind dit jaar of begin 2019 een koper geselecteerd.

BHP liet in augustus vorig jaar weten de schalietak in de verkoop te doen. Dat gebeurde onder druk van de activistische aandeelhouder Elliott Advisors. Die vond dat het onderdeel te weinig rendement opleverde.

BHP heeft bijna 3400 vierkante kilometer land in bezit in Texas en Arkansas. Het bedrijf wil dat land in zeven pakketten verkopen. Grote oliebedrijven en investeerders, waaronder Shell in samenwerking met Blackstone, toonden interesse in het hele gebied. Ook hebben bedrijven zich bij BHP Billiton gemeld om losse pakketten te kopen.

Behalve Shell en Blackstone heeft ook concurrent Chevron zich gemeld samen met investeerder Warburg Pincus. Investeerder Apollo Global Management doet zonder olie- en gasbedrijf een bod. BP heeft al laten weten mogelijk ook een bod te doen.