Sterke winststijging luchtvaartgroep IAG

LONDEN (AFN) - De Brits-Spaanse luchtvaartgroep IAG heeft de winst in het eerste kwartaal fors verhoogd. Het moederbedrijf van British Airways, Iberia, Vueling en Aer Lingus profiteerde onder meer van een groeiende vraag naar vliegreizen en stijgende ticketprijzen.

De aangepaste operationele winst schoot met 75 procent omhoog tot 280 miljoen euro ten opzichte van een jaar eerder. De totale omzet nam met ruim 2 procent toe tot 5 miljard euro. IAG wist ook de kosten te verlagen, al gingen de brandstofuitgaven wel omhoog. Het concern denkt dat dit jaar het operationeel resultaat zal toenemen.

IAG zei in het handelsbericht niets over zijn recente toenadering tot prijsvechter Norwegian Air. In april werd bekend dat IAG een belang heeft opgebouwd van 4,6 procent in Norwegian Air en dat een bod op het gehele bedrijf werd overwogen.