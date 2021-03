Leids biotechbedrijf Pharming verkoopt meer door opleving corona

Pharming wordt met ieder kwartaal een interessantere overnameprooi. Zal mij niet verbazen als Pharming door Galapagos wordt ingelijfd.

- Ruconest vult een aanvulling in het portfolio van Galapagos, en draagt tevens bij aan het onderzoeksprogramma Toledo;

- Pharming groeit aanzienlijk (nog niet absoluut, wel in relatieve groeipercentages) in Europa. Galapagos heeft een aanzienlijke overcapaciteit van haar sales, marketing en distributie activiteiten (en overhead) momenteel. Pharming zou een welkome aanvulling zijn.

- Pharming is groeiende in de US, vanuit commercieel oogpunt (omzet), als vanuit samenwerkingsverbanden (InVitae), maar ook de lopende onderzoeken uit hoofde van preventieve toepassing Ruconest bij Covid. Galapagos heeft onlangs een domper in de VS gehad, en zal graag haar marktaandeel en reputatie willen rechtzetten. Pharming kan hierin bijdragen;

- Pharming kan op den duur een serieuze concurrent van Galapagos worden. Pharming wordt met de dag intrinsiek meer waard, Galapagos voorlopig niet. Galapagos heeft veel niet aangewend geld op de balans tot haar beschikking, voldoende om Pharming mee in te kunnen lijven;

- Vestigingsplaats is Leiden. Hier zijn veel scale- en start-ups in de biotech aanwezig. Gezamenlijk hebben Pharming en Galapagos meer slagkracht. En ook meer uitstraling naar de biotech wereld wereldwijd in het worden van een serieuze speler.

- Vroeg of laat zal of Pharming of Galapagos zelfstandig worden overgenomen. Simpelweg omdat ze te interessant worden voor de internationale biotech. Samen kunnen ze in Europa, VS nog veel verder groeien, en zelfs uitgroeien tot een speler van formaat. Alleen wordt dit lastiger.

- Dus ja, juist omdat Galapagos en Pharming op veel fronten relatief veel van elkaar verschillen, zijn er voldoende aanknopingspunten die een inlijving van Pharming binnen Galapagos momenteel zeer interessant maken.