Betaaldochter Alibaba haalt banden aan met Zweeds Klarna

NEW YORK (AFN/BLOOMBERG) - Ant Financial, de financiële dienstverlener van internetreus Alibaba, heeft een minderheidsbelang genomen in de Zweedse branchegenoot Klarna. Daarbij wordt de samenwerking tussen de bedrijven uitgebreid. De voorwaarden van de deal zijn niet bekendgemaakt.

Ant is onder meer het bedrijf achter Alipay. Onderdeel van de uitbreiding is onder meer het AliExpress-partnerschap, waarmee gebruikers van de Alibaba toegang hebben tot Klarna's 'later betalen-dienst'.

Volgens ingewijden zal Ant zal na deze financieringsronde een belang van ongeveer 1 procent hebben in Klarna. Ant is de grootste speler op de omvangrijke Chinese betalingsmarkt. Het bedrijf breidt zijn diensten momenteel uit naar consumentenleningen.

Dat model is vergelijkbaar met dat van Klarna, dat consumenten een kortetermijnkrediet biedt voor online winkelen, klanten de rekening voorlegt en hen laat betalen in termijnen of 30 dagen na levering. Het in Stockholm gevestigde bedrijf biedt ook financiering van zes tot 36 maanden.