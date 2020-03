Heineken benoemt eerste directeur voor digitaal

Gepubliceerd op | Views: 390 | Onderwerpen: levensmiddelen

AMSTERDAM (AFN) - Heineken heeft in Ronald den Elzen zijn eerste directeur voor digitale activiteiten gevonden. De brouwer wil met de benoeming, die per direct ingaat, zijn digitalisering aanjagen.

Den Elzen is al 25 jaar werkzaam bij Heineken. Tot voor kort was hij algemeen directeur voor de brouwer in de Verenigde Staten. In zijn nieuwe rol moet hij de verdere ontwikkeling van online marketing en bierverkoop in goede banen leiden.

Heineken maakte ook bekend dat de eindverantwoordelijke voor toeleveringsketens, Marc Gross, in april terugtreedt. Gross was ook lid van het uitvoerende bestuur van Heineken. Daar wordt hij opgevolgd door Magne Setnes, die nu algemeen directeur van dochteronderneming Brau Union is.