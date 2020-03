Kapitaalpositie winstgevend Vivat weer iets verbeterd

Gepubliceerd op | Views: 282

UTRECHT (AFN) - Verzekeraar Vivat heeft zijn kapitaalpositie in de tweede helft van 2019 weer verbeterd, ondanks de lage rentes op de financiële markten en lagere rendementen op schuldpapieren. Dat valt op te maken uit de jaarcijfers van de onderneming achter onder meer Zwitserleven, Reaal, en ACTIAM. Vivat, dat in handen komt van verzekeringsbedrijf Athora en branchegenoot NN Group, zette in 2019 verder een winst in de boeken, na rode cijfers een jaar eerder.

De kapitaalpositie, de zogeheten Solvency II-ratio, kwam uit op 170 procent. Dat was een jaar eerder 192 procent. Na de eerste helft van 2019 was de Solvency II-ratio nog 151 procent.

Vivat sloot het jaar af met winst van 399 miljoen euro, tegen een verlies van 282 miljoen euro een jaar eerder, toen het bedrijf met de nodige eenmalige lasten kampte. De opbrengsten werden verder vooruitgeholpen door rendementen op beleggingen en betere inkomsten uit een portefeuille met rentederivaten. Ook was Vivat relatief minder geld kwijt aan claims en gingen de operationele kosten omlaag. Het onderliggende bedrijfsresultaat steeg van 242 miljoen naar 322 miljoen euro.