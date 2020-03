Ook chipbedrijf Dialog voelt gevolgen coronavirus

Gepubliceerd op | Views: 247

READING (AFN) - De chipontwikkelaar Dialog Semiconductor voelt de gevolgen van de uitbraak van het nieuwe coronavirus in zijn resultaten. De virusuitbraak in China verstoorde de productie van en vraag naar zijn chips, maakte het Britse bedrijf bekend.

Dialog, dat chips ontwikkelt die andere bedrijven vervolgens produceren, verwacht in het eerste kwartaal een omzet tussen de 220 miljoen en 250 miljoen dollar te behalen. Dat is minder dan de kleine 295 miljoen dollar omzet die het bedrijf in het eerste kwartaal van 2019 boekte. Naast het coronavirus wijst Dialog ook naar seizoensinvloeden in zijn prognose.

In het vierde kwartaal daalde de omzet op jaarbasis met 12 procent tot 380 miljoen dollar. Daarop boekte het bedrijf een winst van 44,8 miljoen dollar, tegenover 57,9 miljoen dollar een jaar eerder. Ook de operationele winstmarge slonk.