Braziliaans mijnbedrijf betaalt miljarden om dodelijke dambreuk

RIO DE JANEIRO (ANP/AFP) - Het Braziliaanse mijnbouwbedrijf Vale betaalt een schadevergoeding van omgerekend 5,8 miljard euro voor de dambreuk bij zijn ijzermijn 2019. Door de ramp in de gemeente Brumadinho kwamen naar schatting 270 mensen om het leven. Daarnaast moesten duizenden omwonenden worden geëvacueerd.

Volgens de autoriteiten van de Braziliaanse deelstaat Minas Gerais, waar Brumadinho in ligt, gaat het om het hoogste bedrag ooit dat in Latijns-Amerika voor een schadevergoeding is betaald. Vale verklaarde voor zowel de sociaal-economische schade als de milieuschade te betalen.

Door de dambreuk overspoelde een modderstroom met giftige afvalstoffen de omgeving. Die schadelijke stoffen, het restproduct van de winning van erts, kwamen onder andere terecht in de rivier Paraopeba. Een deel van het geld van Vale gaat naar een grote schoonmaakoperatie voor die rivier.

Milieuschade herstellen

Het bedrag dat Vale betaalt kan nog oplopen, laat de regering van Minas Gerais weten. "Volgens de overeenkomst moet Vale alle milieuschade volledig herstellen. Als het nodig is, kan het genoemde bedrag nog stijgen", aldus de deelstaat.

Justitie in Brazilië vervolgt wegens de ramp zestien personen, onder wie de voormalige topman van het bedrijf Fabio Schvartsman. Naast milieudelicten wordt hun ook doodslag ten laste gelegd. Deskundigen stelden vast dat het ontwerp voor de dam fout was. Medewerkers van Vale en een Duits milieu-inspectiebureau zouden jarenlang informatie over veiligheidsproblemen met dammen van het bedrijf hebben achtergehouden.