Aandeelhouders Peugeot keuren fusie met Fiat Chrysler goed

TURIJN (AFN/BLOOMBERG) - De aandeelhouders van de autofabrikant Peugeot (PSA) hebben de fusie met automaker Fiat Chrysler (FCA) goedgekeurd. De twee concerns zijn daardoor op weg om de op drie na grootste autoproducent ter wereld te worden, onder de naam Stellantis.

De goedkeuring voor de fusie werd verkregen op een online aandeelhoudersvergadering, en was bijna unaniem. De aandeelhouders van Fiat stemmen later op maandag. In december keurde de Europese Commissie de fusie al goed.

Stellantis zal 14 merken voeren, van FCA's Fiat, Maserati en Jeep tot PSA's Peugeot, Citroën, Opel en DS. PSA en Fiat Chrysler produceerden samen al bestelbussen. De twee bedrijven hebben in Europa een gezamenlijk potentieel marktaandeel van 34 procent.