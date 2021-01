Europese lening van 200 miljoen voor ggz-instelling 's Heeren Loo

AMERSFOORT (ANP) - De Europese Investeringsbank (EIB) leent 200 miljoen euro aan gehandicaptenzorginstelling 's Heeren Loo. Het geld gaat naar een aantal leningen en investeringen voor nieuwbouw en locaties voor dagbestedingen.

Tussen 2021 en 2025 wil 's Heeren Loo in totaal 555 miljoen euro steken in vastgoed, ICT, inventarissen en duurzaamheid. Het overgrote deel van het geld, 380 miljoen euro, gaat naar vastgoed. Zo krijgen patiënten bijvoorbeeld een eigen badkamer en grotere slaapkamers.

De instelling wil renoveren als het kan, maar gaat ook nieuwe gebouwen neerzetten, zoals in Zeeland. Daar heeft de organisatie in 2019 zorginstelling Arduin overgenomen. Verder wil 's Heeren Loo in 2030 de CO2-voetafdruk in hun vastgoedportefeuille met de helft hebben verminderd.

Het is de eerste keer dat een Nederlandse instelling voor gehandicaptenzorg een dergelijke lening van het EIB krijgt, aldus 's Heeren Loo en het EIB. 's Heeren Loo is naar eigen zeggen de grootste organisatie op het gebied van begeleiding, verzorging en huisvesting van mensen met een verstandelijke beperking in Nederland. De organisatie verzorgt 14.000 patiënten op 650 locaties in 300 gemeenten. Er werken bijna 17.000 mensen.