'Positief begin beurshandel Damrak'

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam begint donderdag naar verwachting met winst. Ook elders in Europa lijken de beursgraadmeters hoger te openen na de nieuwe recordstanden op Wall Street. Beleggers kijken onder meer uit naar het banenrapport van de Amerikaanse salarisstrookverwerker ADP.

De financiële markten verwerken ook de notulen van de laatste rentevergadering van de Federal Reserve. Uit de notulen bleek dat de meeste beleidsmakers bij de Amerikaanse koepel van centrale banken willen vasthouden aan het eerder ingezette proces om geleidelijk de rente te verhogen.

Gemalto heeft een opdracht gekregen van de Bank of Cyprus. De bank heeft de digitaal beveiliger gekozen voor de levering van een zogenoemde biometrische EMV-betaalkaart, voor zowel contactbetalingen als contactloze betalingen.

Pharming

Pharming heeft in totaal ruim 25,4 miljoen nieuwe aandelen uitgegeven voor de aflossing van converteerbare obligaties. In totaal is 7,7 miljoen euro terugbetaald, waarvan ook 1,9 miljoen euro in contanten, meldt het biotechnologiebedrijf.

De beurs in Japan beleefde donderdag een zeer sterk begin van het nieuwe jaar. Beleggers maakten een inhaalslag op de eerste handelsdag van 2018 in Tokio en stuurden de Nikkei 3,3 procent hoger tot het hoogste niveau sinds 1992.

Europese beurzen

De Europese beurzen sloten woensdag hoger. De AEX-index won 0,8 procent tot 549,34 punten en de MidKap klom 0,9 procent tot 847,73 punten. De beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt stegen tot 0,8 procent.

Ook op Wall Street werden winsten geboekt. De Dow-Jonesindex eindigde 0,4 procent hoger op 24.922,68 punten. De S&P won 0,6 procent en sloot voor het eerst boven de 2700 punten. Technologiebeurs Nasdaq steeg 0,8 procent tot 7065,53 punten.

De euro was 1,2026 dollar waard, evenveel als een dag eerder. De onrust in Iran bleef de olieprijzen stuwen. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,8 procent meer op 62,11 dollar. Brentolie werd 0,4 procent duurder op 68,12 dollar per vat.