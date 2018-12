'OM wil af van briefgeheim pakketjes'

Gepubliceerd op | Views: 610

AMSTERDAM (AFN) - Het Openbaar Ministerie (OM) wil verdachte postpakketten direct kunnen openen. Het gaat om pakketten die zijn verstuurd via PostNL, waar mogelijk drugs of andere illegale goederen in zitten.

Het briefgeheim maakt het openen en de opsporing van de daders lastig en tijdrovend. Dat moet daarom worden opgeheven, zegt officier van justitie Barbara van Unnik in Nieuwsuur. Het briefgeheim staat in de Grondwet.

Postpakketten verstuurd via PostNL vallen onder het briefgeheim. Dit geldt niet voor pakketten verstuurd via andere aanbieders. De reden hiervoor is dat PostNL van oudsher een postbedrijf is en daardoor onder de Postwet valt. De andere aanbieders vervoeren slechts pakketten en geen brieven, en vallen daardoor niet onder deze wet. PostNL zegt tegen Nieuwsuur de wet uit te voeren. ,,Het is aan het ministerie en eventueel politie en justitie m te beslissen over eventuele aanpassingen van de wet", aldus het bedrijf.

Sinds enkele jaren controleert een speciaal politieteam iedere week pakketjes steekproefsgewijs. De steekproef is niet willekeurig, maar gebeurt na signalen dat er mogelijk iets met een pakket aan de hand is. De controles hebben tot nu toe ruim 200.000 xtc-tabletten, enkele tientallen kilo's MDMA en amfetamine en enkele kilo's cocaïne en heroïne opgeleverd.