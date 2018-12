GSK doet grote overname in oncologie

Gepubliceerd op | Views: 988

LONDEN (AFN/BLOOMBERG) - GlaxoSmithKline (GSK) doet een grote overname op het vlak van oncologie. De Britse farmaceut heeft een akkoord bereikt over de aankoop van Tesaro, een Amerikaanse biofarmaceut die onder meer medicijnen tegen eierstokkanker ontwikkelt. Met de overname is een bedrag van 5,1 miljard dollar gemoeid.

Tesaro is onder meer bekend van het eierstokkankermedicijn Zejula, dat is goedgekeurd door toezichthouders in de Verenigde Staten en Europa. Het bedrijf heeft ook nog andere oncologische geneesmiddelen in ontwikkeling. GSK hoopt met de overname zijn pijplijn voor oncologie te versterken. De transactie wordt naar verwachting in het eerste kwartaal van volgend jaar afgerond.

GSK sloot eerder op maandag al grote deal rond de divisie Health Food Drinks. De farmaceut verkoopt het onderdeel, dat actief is in India, Bangladesh en andere landen in de regio, voor 3,3 miljard euro aan cash en aandelen aan Unilever.