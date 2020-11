'Resultaat DSM beter dan verwacht'

AMSTERDAM (AFN) - Speciaalchemieconcern DSM heeft in het derde kwartaal een hoger resultaat behaald dan verwacht. Dat zeggen analisten van KBC Securities en ING.

Het bedrijfsresultaat uit voortgezette activiteiten bedroeg 383 miljoen euro, wat hoger is dan KBC had verwacht. De omzet viel wel iets lager uit dan de bank had voorspeld, vanwege negatieve wisselkoersen. Ook bij ING viel het resultaat hoger uit dan gedacht, met een lager dan voorziene omzet.

De analisten wijzen erop dat DSM woensdag een virtuele beleggersdag houdt. KBC is benieuwd of het bedrijf met hints kan komen over verdere transformatiestappen na de recente verkoop van een groot deel van de materialentak aan het Duitse Covestro. DSM wil zich meer gaan toeleggen op voeding en middelen voor de gezondheid.

KBC hanteert een hold-advies en koersdoel van 135 euro voor DSM. Bij ING staat het advies op sell, met een koersdoel van 90,94 euro. Het aandeel noteerde dinsdag omstreeks 09.35 uur een plus van 2,4 procent op 141,30 euro.