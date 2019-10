Ajax wint ook uitduel met Valencia: 0-3

Gepubliceerd op | Views: 65

VALENCIA (AFN) - Ajax heeft de uitwedstrijd tegen Valencia in de Champions League met klinkende cijfers gewonnen. Het elftal van trainer Erik ten Hag won met maar liefst 0-3 in Estadio Mestalla.

Hakim Ziyech schoot Ajax in de achtste minuut met een prachtig schot op voorsprong (0-1). De bezoekers uit Amsterdam ontsnapten in de 25e minuut toen Daniel Parejo een strafschop mocht nemen en hoog overschoot. Ajax stond na die misser even onder druk maar Quincy Promes verdubbelde de voorsprong in 34e minuut: 0-2.

Ajax wankelde even in het begin van de tweede helft, maar werd op de been gehouden door doelman André Onana. Donny van de Beek besliste het duel in de 67e minuut, op fraai aangeven van Dusan Tadic (0-3).

Zo is Ajax na twee groepswedstrijden nog zonder puntenverlies. Twee weken geleden werd Lille OSC in de Johan Cruijff ArenA verslagen.