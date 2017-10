'Ahold heeft interesse in Amerikaans Kroger'

Gepubliceerd op | Views: 1.405 | Onderwerpen: levensmiddelen

NEW YORK (AFN) - Supermarktconcern Ahold zou geïnteresseerd zijn in zijn Amerikaanse branchegenoot Kroger. Persbureau Bloomberg haalde dinsdag een anonieme tweet aan met een bericht van dien aard, om een scherpe koerswinst van Kroger op de Amerikaanse beurs te duiden.

De tweet is verzonden vanaf het anonieme account @DW3p4c, waarvan de persoonsomschrijving luidt: handelaar, belegger, milieuvriend, foodie. Het aandeel Kroger ging in reactie op de tweet bijna 4 procent omhoog, tot ruim boven de 20 dollar.

Ahold zou volgens de tweet van @DW3p4c adviseurs hebben aangesteld om te werken aan een bod van 32 dollar per aandeel voor Kroger. Het bedrijf wilde niet reageren op geruchten, Kroger was niet direct bereikbaar voor een reactie. Ook @DW3p4c reageert niet op de vraag waar de informatie vandaan komt.

Kroger stond de afgelopen tijd flink onder druk op de beurs. Medio juni sneed de onderneming in zijn jaarprognose. Rond die tijd liet Amazon weten branchegenoot Whole Foods over te nemen, een bericht dat de wereldwijde supermarktsector onder druk zette. Kroger speelde sindsdien ruim 30 procent van zijn beurswaarde kwijt.