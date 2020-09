Barclays voert koersdoel Just Eat Takeaway op

Gepubliceerd op | Views: 78

AMSTERDAM (ANP) - Analisten van Barclays zijn positiever geworden over de vooruitzichten voor de koersontwikkeling van Europese bedrijven in de onlineretail en maaltijdbezorgwereld. Ze hebben onder meer het koersdoel van het in Amsterdam genoteerde Just Eat Takeaway verhoogd.

De prognose gaat van 120 euro voor een aandeel naar 125 euro. Barclays heeft ook een nieuwe inschatting voor de Londense aandelen van het moederbedrijf van Thuisbezorgd.nl gegeven. Het advies voor het aandeel blijft staan op overweigth. Verder zijn de koersdoelen verhoogd voor Asos, Rightmove, Scout24, Shop Apotheke, Zalando en Zooplus.

Just Eat Takeaway heeft het eerste halfjaar van 2020 afgesloten met een groter verlies op een hogere omzet, werd vorige maand bekend. De onderneming, die qua opbrengsten profiteerde van overnames, zag mede door de overnamehonger ook de kosten oplopen. Topman Jitse Groen benadrukte in een toelichting dat het bedrijf in de gelukkige positie zit om te kunnen profiteren van aanhoudende meewind. Bekend is dat de maaltijdbezorgsector weinig last heeft van de coronacrisis.

Het aandeel Just Eat Takeaway noteerde donderdag in Amsterdam in de vroege handel 0,6 procent hoger op 94,32 euro.