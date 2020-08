'Heineken en PostNL in focus op Damrak'

Gepubliceerd op | Views: 1.300 | Onderwerpen: levensmiddelen

AMSTERDAM (AFN) - De Amsterdamse aandelenbeurs lijkt maandag licht hoger te beginnen aan de maand augustus. Ook de andere Europese beurzen zullen naar verwachting met kleine winsten openen. Beleggers maken zich op voor een nieuwe drukke cijferweek. Op het Damrak openden bierbrouwer Heineken en postbedrijf PostNL de boeken. Later in de week komen onder meer de AEX-bedrijven DSM, Ahold Delhaize, ING, NN Group, Galapagos en Wolters Kluwer met kwartaalberichten.

De aanhoudende stijging van het aantal coronabesmettingen wereldwijd zorgt voor enige terughoudendheid op de beursvloeren. In een paar dagen tijd kwamen er weer 1 miljoen coronagevallen bij. Inmiddels zijn sinds de virusuitbraak ruim 18 miljoen infecties geregistreerd. Van de personen die besmet raakten, zijn er ongeveer 689.000 overleden. Meer dan 11,3 miljoen zijn weer hersteld.

Heineken heeft sinds het dieptepunt van de coronacrisis in april een licht herstel zien optreden. De bierbrouwer noemt de situatie rondom het coronavirus echter nog altijd "beweeglijk en onzeker" en deed geen voorspellingen voor de rest van jaar. Het bedrijf bevestigde de voorlopige cijfers die vorige maand al bekend werden gemaakt. Heineken leed in de eerste zes maanden van het jaar een nettoverlies 297 miljoen euro, vooral omdat de horeca in veel belangrijke markten getroffen werd.

PostNL

PostNL boekte in het tweede kwartaal daarentegen meer omzet en winst, geholpen door de coronacrisis. Door de virusuitbraak en de maatregelen om de ziekte tegen te gaan bestelden mensen vaker online en had het post- en pakketbedrijf het drukker met het afleveren van pakketjes aan huis. Voor heel het jaar rekent het bedrijf nog steeds op een bedrijfsresultaat van sterk boven de 110 miljoen tot 130 miljoen euro.

Bever Holding is door beursexploitant Euronext op het zogeheten strafbankje van de Amsterdamse beurs geplaatst. Volgens het vastgoedfonds komt dit omdat het bedrijf nog steeds op zoek is naar een accountant voor de controle van de jaarrekening over 2019.

Overnames

Aan het overnamefront liet het Duitse zorgtechnologieconcern Siemens Healthineers weten de Amerikaanse sectorgenoot Varian Medical Systems over te willen nemen voor ongeveer 16,4 miljard dollar. De deal wordt naar verwachting in de eerste helft van volgend jaar gesloten.

De Europese beurzen gingen overwegend lager het weekeinde in. De AEX-index daalde 0,7 procent tot 545,29 punten en de MidKap-index won een fractie tot 760,71 punten. De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen zakten tot 1,4 procent. Wall Street eindigde de week met winst. De Dow-Jonesindex won 0,4 procent tot 26.428,32 punten. De brede S&P 500 klom 0,8 procent en techbeurs Nasdaq steeg 1,5 procent.

De euro was 1,1772 dollar waard tegen 1,1825 dollar op vrijdag. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,6 procent tot 40,05 dollar. Brentolie werd 0,3 procent goedkoper op 43,37 dollar per vat.