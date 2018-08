Groeiversnelling bij Fagron in Amerika

Gepubliceerd op | Views: 394 | Onderwerpen: Verenigde Staten

NAZARETH (AFN) - Fagron heeft zijn opbrengsten in het eerste halfjaar op eigen kracht flink opgevoerd. Volgens de toeleverancier aan apotheken ging het in alle regio's de goede kant op. Daarbij was sprake van een groeiversnelling in Noord- en Zuid-Amerika in het tweede kwartaal.

De omzet kwam uit op 230,9 miljoen euro, 5 procent meer dan in de eerste helft van 2017. De autonome omzetgroei tegen constante wisselkoersen steeg met 8,5 procent. Vooral bij de steriele activiteiten in de Verenigde Staten gingen de opbrengsten hard omhoog, met een plus op eigen kracht van wel 27,5 procent.

De sterke groei in Zuid-Amerika werd vooral gedreven door de uitbreiding van het aantal bereidingsapotheken in Brazilië. Fagron verwacht de positieve trends van het eerste halfjaar in de tweede helft van 2018 te kunnen voortzetten.

Operationele kosten

Fagron zag zijn operationele kosten wel met dik 5 procent oplopen, in verband met de overname van het Amerikaanse Humco begin april en de groei van het personeelsbestand bij de nieuwe steriele 503B-faciliteit in Wichita. Ook zorgde een schikking met de voormalige eigenaren van JCB Laboratories voor extra kosten.

Het bedrijfsresultaat (ebit) daalde in de eerste zes maanden, met dik 10 procent naar 34,5 miljoen euro. Onder de streep bleef 18,8 miljoen euro over, tegen een nettowinst van 21,1 miljoen euro een jaar terug. De terugkerende nettowinst ging wel met bijna 7 procent vooruit, naar 22,3 miljoen euro.

Goede vorderingen

In het tweede kwartaal zijn wel al goede vorderingen gemaakt met de integratie van Humco. In het derde kwartaal zullen naar verwachting de eerste producten van Humco in Europa en Zuid-Amerika op de markt komen.

Fagron meldt tevens dat niet-uitvoerend bestuurder Nathalie Clybouw eind mei plotseling is overleden. Fagron draagt als vervanger Judy Martins voor. Haar benoeming zal worden voorgelegd bij de eerstvolgende aandeelhoudersvergadering van het bedrijf.