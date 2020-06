Amerikaanse dochter Ahold Delhaize neemt 62 supermarkten over

Gepubliceerd op | Views: 1.042 | Onderwerpen: levensmiddelen, Verenigde Staten

ZAANDAM (AFN) - Food Lion, een Amerikaanse supermarktketen in handen van Ahold Delhaize, neemt 62 supermarkten over van zijn branchegenoot Southeastern Grocers. De filialen van de ketens BI-LO en Harveys liggen in de staten North Carolina, South Carolina en Georgia en worden omgevormd tot Food Lion-supermarkten. Financiële details zijn niet bekendgemaakt.

Naast de supermarkten neemt Food Lion ook een distributiecentrum over. Na de deal verwacht Food Lion meer dan 4650 medewerkers aan te nemen voor de supermarkten. De overname is naar verwachting in de eerste helft van volgend jaar afgerond.