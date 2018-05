Osram Licht ziet winst flink dalen

Gepubliceerd op | Views: 222

MÜNCHEN (AFN) - Het Duitse verlichtingsbedrijf Osram Licht heeft in het afgelopen kwartaal een duidelijk lagere winst behaald. De rivaal van het Nederlandse Philips Lighting heeft last van de zwakkere marktomstandigheden en negatieve wisselkoerseffecten. Vorige week kwam Osram nog met een winst- en omzetwaarschuwing voor het hele boekjaar.

Het onderliggende bedrijfsresultaat (ebitda) ging in het tweede kwartaal van het gebroken boekjaar met ruim 16 procent omlaag tot 153 miljoen euro en de winst na belastingen kelderde met 43 procent tot 45 miljoen euro. De omzet was bijna 4 procent lager dan een jaar eerder, op 1 miljard euro. Als wisselkoersen buiten beschouwing worden gelaten, was wel sprake van een lichte omzetstijging.

Het recente winst- en omzetalarm hing volgens Osram samen met onzekere macro-economische omstandigheden, waaronder de zwakte van de dollar tegen de euro. Osram rekent voor zijn boekjaar dat loopt tot eind september nu op 3 tot 5 procent meer opbrengsten op vergelijkbare basis. Eerder werd nog een plus van 5,5 tot 7,5 procent voorspeld. Het aangepaste bedrijfsresultaat zal uitkomen op 640 miljoen euro. Hier werd eerder op 700 miljoen euro gerekend.

Osram kondigde verder dat het in de Verenigde Staten zijn servicedivisie gaan verkopen. Daarnaast wordt de Amerikaanse producent van agrarische verlichting Fluence overgenomen, plus een Amerikaanse dienstverlener op het gebied van 3D-identificatietechnologie.