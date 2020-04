Gepubliceerd op | Views: 1.859

AMSTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - Het is momenteel een goed moment om aandelen van AkzoNobel te kopen, stellen analisten bij Berenberg. Het prijsniveau is "gunstig" en het verfconcern is een van de voornaamste marktspelers in een vertrouwde sector, zo klinkt het.

AkzoNobel heeft een sterke kapitaalpositie afgezet tegen die van branchegenoten in de sector voor verf en coatings. In de analyse van Berenberg wordt rekening gehouden met de coronapandemie.

Verder verwacht Berenberg dat de verfmarkt na een sterke dip dit jaar snel weer zal opleven. Producten van bedrijven als AkzoNobel zijn hard nodig en kosten relatief weinig, schrijven de marktvorsers. De vraag zal op de middellange termijn weer herstellen. Berenberg voegt AkzoNobel daarom ook toe aan zijn top-pick-lijst gericht op bedrijven die binnen een jaar tot anderhalf jaar goed zullen presteren.

Berenberg schroeft zijn beleggingsadvies op tot buy van sell eerder. Het prijsdoel gaat naar 70 euro van 75 euro eerder. AkzoNobel sloot donderdag op 58 euro.