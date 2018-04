Kleiner verlies voor Probiodrug

Gepubliceerd op | Views: 505 | Onderwerpen: biotechnologie

HALLE (AFN) - Probiodrug heeft het afgelopen jaar een kleiner verlies geleden dan een jaar eerder. De kosten voor voor onderzoek en ontwikkeling vielen lager uit. Daarnaast was er een meevaller van 1,1 miljoen euro, als gevolg van een schikking over belastingen. Deze zaak stamde uit 2004, zo meldde het in Amsterdam genoteerde Duitse biotechnologiebedrijf.

Het verlies over heel 2017 kwam uit op ruim 8 miljoen euro, van een min van krap 14 miljoen euro een jaar eerder. De kosten voor onderzoek en ontwikkeling bedroegen circa 7,5 miljoen euro, tegen bijna 11 miljoen euro vorig jaar. De afronding van de fase 2a SAPHIR-studie waarbij het kandidaatmedicijn PQ912, tegen alzheimer werd vergeleken met een placebo, betekende volgens Probiodrug een grote stap voorwaarts in de validatie van het programma.

Probiodrug had aan het einde van het jaar ruim 10 miljoen euro in kas. Dat was een jaar eerder ruim twee keer zoveel.