Casinobedrijf Las Vegas Sands verlaat gelijknamige gokstad

LAS VEGAS (ANP) - Casino- en hotelexploitant Las Vegas Sands gaat al zijn bezittingen in de Amerikaanse gokhoofdstad Las Vegas verkopen. Daarmee vertrekt Las Vegas Sands uit de gelijknamige woestijnstad in de staat Nevada waar de wortels van de onderneming liggen.

Las Vegas Sands is het bedrijf van de begin dit jaar overleden casinomagnaat Sheldon Adelson die ook topdonor van de Republikeinse partij was. De hotel- en casinoresorts The Venetian en The Palazzo en het congrescentrum Sands Expo Convention Center worden voor een bedrag van in totaal 6,25 miljard dollar verkocht aan investeringsmaatschappij Apollo Global Management en vastgoedonderneming Vici Properties.

Er gingen al langer geruchten dat Las Vegas Sands de gokstad zou willen verlaten met de verkoop van de bezittingen. Het bedrijf gaat zijn naam nu inkorten tot Sands en zich focussen op zijn casino's in Macau en Singapore.

Las Vegas heeft rake tikken gehad van de coronacrisis omdat casino's moesten sluiten en gokkers wegbleven. Apollo zegt dat met de investering in de gokstad wordt ingezet op sterk herstel door de vaccinaties tegen het virus en het oplevende toerisme naar Las Vegas.