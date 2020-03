HAL vergroot belang in SBM Offshore

Gepubliceerd op | Views: 806

AMSTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - Investeerder HAL heeft zijn kapitaalbelang en stemrecht in maritiem oliedienstverlener SBM Offshore vergroot naar 20,35 procent. Dat blijkt uit een melding bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Bij de meest recente eerdere melding, in november 2014, werd bekend dat HAL een belang van 15,01 procent had in SBM.