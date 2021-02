'Britten willen langere overgangsperiode controles op Ierse Zee'

LONDEN (ANP/RTR) - Het Verenigd Koninkrijk heeft de Europese Unie verzocht om de overgangsperiode voor het controleren van goederen die tussen Groot-Brittannië en Noord-Ierland worden vervoerd te verlengen tot 2023. Volgens de Britse zender BBC heeft minister Michael Gove een brief geschreven naar vicepresident van de Europese Commissie Maroš Šefčovič waarin hij om een "snelle politieke oplossing" vraagt.

Als onderdeel van het brexitakkoord uit 2019 blijft Noord-Ierland deel uitmaken van de Europese interne markt. Daarmee moest worden voorkomen dat er een harde grens nodig was tussen Ierland en Noord-Ierland. Goederen die vanuit Groot-Brittannië naar Noord-Ierland worden vervoerd, moeten daarom aan Europese invoereisen voldoen. De eerste drie maanden van dit jaar vormen daarop een uitzondering, maar toch ontstonden er problemen met bijvoorbeeld de bevoorrading van supermarkten. Ierland heeft al aangegeven zich flexibel op te zullen stellen voor wat betreft het Britse verzoek.

Overigens hadden de EU en het Verenigd Koninkrijk oorspronkelijk afgesproken dat heel het Verenigd Koninkrijk zich aan een deel van de Europese regels zou blijven houden. Daarmee werd een harde grens op het Ierse eiland en een grens in de Ierse Zee voorkomen. Voor dat akkoord kreeg premier Theresa May echter geen meerderheid in het Britse Lagerhuis, waarna haar opvolger Boris Johnson de huidige situatie uit de onderhandelingen sleepte.